Çobanın bulduğu mağarayı yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor

MERSİN'inTarsus ilçesinde bir çoban tarafından bulunup, turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası'nı yılda 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

İlçede 2006 yılında bir çoban tarafından bulunan Taşkuyu Mağarası, Adana Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü kararıyla 2014'te turizme kazandırıldı. Eshab-ı Kehf Mağarası'nın da hemen yakınlarında yer alan mağara, Tarsus Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından restore edildi. Birbirini bağlayan galerilerin yer aldığı mağarada; sarkıt, dikit, sütun duvar, örtü ve perde damla taşlar, aykırı oluşumlar ve mağara incilerinin örnekleri yer alıyor. Dokuya zarar vermeyecek şekilde yapılan merdivenler, yürüyüş ve seyir platformları ile özel aydınlatmalarıyla ilgi çeken mağara, yılda 200 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.