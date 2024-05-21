Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı; hayatını kaybetti

MERSİN'de, yaklaşık 6 ay önce belediye otobüsünde İsmet Turan (53) ve oğlu A.O.T. (17) tarafından darbedilen Ramazan Polat (77) hayatını kaybetti.

Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmet Turan tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.