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        Mersin'de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada

        MERSİN'de yolun karşısına geçmeye çalışan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:30
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        Mersin'de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada
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        MERSİN'de yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.'ye, motosiklet çarptı. Savrulan kadın yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi GMK Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.'ye, A.C.G.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle savrulurken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. A.K. tedavi sonrası taburcu edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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