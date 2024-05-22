Mersin'de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi GMK Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.'ye, A.C.G.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle savrulurken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. A.K. tedavi sonrası taburcu edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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