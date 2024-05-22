Tarsus'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde eski Ankara karayolu Eskişehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 53 ACA 084 plakalı kamyon, H.E. (71) yönetimindeki 33 ARZ 481 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü H.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan Z.A. (62) ise hastaneye kaldırıldı.

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