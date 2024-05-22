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        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; kaza kamerada

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Emin Ehil yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Deniz C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 23:01 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:05
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        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; kaza kamerada
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Emin Ehil yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Deniz C. ise ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Emin Ehil yönetimindeki 33 ATN 920 plakalı motosiklet, yola çıkan A.B.'nin kullandığı 33 VF 394 plakalı kamyonete çarpıp, altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki arkadaşı Deniz C., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ehil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Deniz C.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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