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        Motosiklet kazasında ölen Muhammed Emin, toprağa verildi

        MERSİN'de kullandığı motosikletin kamyonete çarpıp, altına girdiği kazada yaşamını yitiren Muhammed Emin Ehil (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:10
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        Motosiklet kazasında ölen Muhammed Emin, toprağa verildi
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        MERSİN'de kullandığı motosikletin kamyonete çarpıp, altına girdiği kazada yaşamını yitiren Muhammed Emin Ehil (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaza, dün Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Emin Ehil yönetimindeki 33 ATN 920 plakalı motosiklet, yola çıkan A.B.'nin kullandığı 33 VF 394 plakalı kamyonete çarpıp, altına girdi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki arkadaşı Deniz C., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ehil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Ehil, Mut ilçesi Hacınuhlu Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan hayati tehlikesi devam eden Deniz C.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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