Akkuyu NGS çalışanları klip projesinde bir araya geldi

AKKUYU Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) çalışanları, Türkçe adı Neşeli Rüzgâr olan “Veseliy Veter” şarkısı için çekilen video klip çalışmasında bir araya geldi.

Rus ve Türk mühendisler ile inşaat ekiplerini buluşturan proje kapsamında Türkçe adı Neşeli Rüzgâr olan “Veseliy Veter” şarkısı için bir video klip çekildi.

Klip için nükleer enerji uzmanlarından elektrikçilere, montajcılardan yöneticilere kadar tüm çalışanlar bir araya geldi. Klipte, çalışmanın, mücadelenin ve birlikte olmanın önemine vurgu yapıldı.

Klipte çalışanlarla birlikte yer alan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva projeyle ilgili olarak, “Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi hızla ilerliyor, mühendislik çalışmaları tam hız devam ederken, saha dinamik bir şekilde değişiyor. Büyük ve samimi ekibimiz için müzik; mutluluk, gülümseme, enerji ve cesaret veren bir dil haline geldi. Her yeni klip, her gün tam bir özveriyle çalışan herkesi birleştiren kültürel bir köprüdür. Birlikte, Akkuyu NGS’nin inşaat tarihini yazıyoruz. Şarkılarımız inşa etmeye, ilerlemeye ve zafere ulaşmaya yardımcı oluyor. İnsanlara ilham verip neşeli bir ruh haliyle dolduruyor. Zafer için savaşmaya alışmış olan herkes, bizimle birlikte şarkı söylesin. Bu ruh haliyle çalışıyoruz. Dinleyin, izleyin, eşlik edin ve yeni “Veseliy veter” video klibini paylaşın. Bu şarkı her birimiz hakkında! Akkuyu NGS biziz" ifadelerini kullandı.