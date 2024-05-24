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        Mersin'de kız istemeden dönenlerin minibüsü, tankerle çarpıştı: 14 yaralı

        MERSİN'in Anamur ilçesinde, tankerle çarpışan minibüsteki 6'sı ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 02:42 Güncelleme: 24.05.2024 - 02:45
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        Mersin'de kız istemeden dönenlerin minibüsü, tankerle çarpıştı: 14 yaralı
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        MERSİN'in Anamur ilçesinde, tankerle çarpışan minibüsteki 6'sı ağır 14 kişi yaralandı. Minibüstekilerin, kız istemeden döndüğü öğrenildi. 

        Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uçarı Mahallesi, Yapma Beleni mevkisi D-400 karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 27 AHO 166 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 21 ADP 811 plakalı tanker çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Anamur ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarından 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Öte yandan, minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü, Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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