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        Mersin'de karşı şeride geçen yolcu otobüsü, 3 araçla çarpıştı; 12 ölü, 20'nin üzerinde yaralı var

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otoyolda yolcu otobüsünün çelik bariyerleri aşıp, karşı şeride geçerek 1 kamyon ve 2 otomobil ile çarpıştığı kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:10
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        Mersin'de karşı şeride geçen yolcu otobüsü, 3 araçla çarpıştı; 12 ölü, 20'nin üzerinde yaralı var
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otoyolda yolcu otobüsünün çelik bariyerleri aşıp, karşı şeride geçerek 1 kamyon ve 2 otomobil ile çarpıştığı kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır- İstanbul seferini yapmakta olan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, ismi henüz öğrenilemeyen şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek çelik bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti. Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 DT 341 ile 01 ALU 521 plakalı otomobiller ve 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan en az 20 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda Adana istikameti trafiğe kapandı. Ölenlerin kimliğini tespit etmek ve yaralı sayısını belirlemek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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