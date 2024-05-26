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        Hatayspor - Çaykur Rizespor: 2-0

        STAT: MersinHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl UstaHATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:21 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:25
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        Hatayspor - Çaykur Rizespor: 2-0
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        STAT: Mersin

        HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 86 Oğuzhan Matur), Massanga, Görkem Sağlam (Dk. 79 Hodziç), Boudjemaa, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 73 Dadashov), Strandberg (Dk. 79 Halil Dervişoğlu)

        ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Taha Şahin (Dk. 80 Eray Korkmaz), Alikulov, Anıl Yaşar, Hojer (Dk. 62 Halil Pehlivan), Shelvey (Dk. 56 Faye), Mithat Pala, Olawojin, Muammer Sarıkaya (Dk. 80 Güvenç Usta), Minchev (Dk. 80 Mocsi), Gaich

        GOLLER: Dk. 4 Dele-Bashiru, Dk. 57 Strandberg) (Hatayspor)

        Süper Lig 38’inci haftasında Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi. Bordo-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde kaldı.

        4’üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kazandığı topla sağdan rakip ceza sahasına giren Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi’nin şutunu kaleci Tarık çeldi, topu önünde bulan Dele-Bashiru’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

        5’inci dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Minchev’in yerden pasına hareketlenen Muammer’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        34’üncü dakikada soldan rakip ceza sahasına giren Dele-Bashiru’nun arka direğe pasında yakın mesafeden Ömer Faruk Beyaz’ın dokunuşunda top az farkla direk dibinden auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 bitti.

        57’inci dakikada Cemali Sertel’in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Strandberg’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

        73’üncü dakikada takım arkadaşından aldığı pasla rakip caza sahasına giren Dele-Bashiru’nun vuruşunda kaleci Tarık topu ayaklarıyla kornere çeldi.

        90+1’inci dakikada rakip ceza alanı içinde topla buluşan Alikulov’un şutunda kaleci Erce iyi uzanarak topu kornere çeldi.

        Karşılaşma 2-0 sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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