Hatayspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip ligde kaldı.
Süper Lig'in 38’inci ve son haftasında Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip ligde kaldı. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.
ÖZHAN PULAT: O KADAR MUTLUYUM Kİ
Maçın ardından konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, “Mustafa Kemal Atatürk, 'Hatay benim şahsi meselemdir' dedi. Hatay, bir Nijeryalı'nın, Kongolu'nun, Cezayirli'nin, Fransız'ın, Trabzonlu'nun, Batmanlı'nın ve takımdaki tüm onurlu futbolcuların da şahsi meselesi oldu. Bu galibiyet, bugün konteynerlerde heyecanla bizi izleyen, dualar gönderen, 100 otobüs buraya gelen, buradan gelecek bir mutlu haber için gözyaşlarını tutamayan Hataylı hemşerilerime armağan olsun. O kadar mutluyum ki. İlk Gaziantep FK maçında dedim ki 'Ben buraya problem üretmeye değil, çözümler bulmaya geldim. Bir gece 01.30'da açılan bir telefonla buraya sabah 06.00'da geldim. Hatay gerçekten hayatımda her zaman çok ayrı yeri olan ve borçlu olduğum bir şehir. Hatay halkının yüzünü biraz güldürebildiysem, biraz acılarını unutturabildiysem benim için en büyük prim de sözleşme de kariyer de bu. Bunun haricinde hiçbir şey umurumda değil. Hatay'a armağan olsun” dedi.
İLHAN PALUT: SAHAYA SÜRDÜĞÜM OYUNCULAR ELLERİNDEN GELENİ YAPTI
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, “Ligin son haftasıydı. Birçok takım için kritik bir haftaydı. İyi götürdüğümüz, Avrupa iddiasını uzun süre götürdüğümüz bir sezonda son 3 maçtaki kırılma anları, son dakika golleri ile bir şekilde uzaklaştık ve bugün ki maça geldik. Bugün de iyi mücadele etmek istiyorduk, birçok eksiğimiz vardı takımda. Ama ona rağmen sahaya sürdüğüm oyuncular ellerinden geleni yaptı. Böyle durumlarda motivasyonu en tap haline getirmekte zorlanıyoruz, takım olarak ve teknik adam olarak. Bugün Hatayspor daha hazır, hedefe kilitlenmiş bir görüntü verdi. Ve kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Bir sezon bitti. Galatasaray’ı kutluyorum. Küme düşen takımlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncalarıma da bu sezon göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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