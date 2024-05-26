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        Mersin'de karşı şeride geçen yolcu otobüsü, 3 araçla çarpıştı: 10 ölü, 39 yaralı (2)- Yeniden

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpışması çarpıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:50
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        Mersin'de karşı şeride geçen yolcu otobüsü, 3 araçla çarpıştı: 10 ölü, 39 yaralı (2)- Yeniden
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpışması çarpıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır- İstanbul seferini yapmakta olan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, ismi henüz öğrenilemeyen şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 DT 341 ile 01 ALU 521 plakalı otomobiller ve 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan çok sayıda yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda Adana istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin kazayla ilgili devam ediyor.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Mersin'deki kazayla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkiinde otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı" ifadesine yer verdi.

        VALİ PEHLİVAN, KAZA YERİNE GELDİ

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da 10 kişinin hayatını kaybettiği kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Basına açıklamada bulunan Pehlivan, Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün otoyolda seyir halindeyken bilinmeyen nedenle şerit değiştirmek isterken karşı şeride geçtiğini söyledi. Otobüsün devrilip, takla tarak karşı şeride geçtiğini aktaran Pehlivan, burada önce iki otomobille çarpıştığını ardından da kamyonun kazaya dahil olduğunu dile getirdi. İlk belirlemelere göre 10 kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıklayan Pehlivan, "39 da yaralımız var. İntikalleri hastanelere gerçekleşti. Çok üzüldük, kayıplarımızı Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. Pehlivan, otobüste 28 yolcu ve 4 mürettebat olduğunu sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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