Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu, şoför gözaltında (2)

OTOBÜSŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün karşı şeride geçip, kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada yaralananları ziyaret etti. Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki ziyarette Vali Pehlivan'a AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Kolabaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da eşlik etti. Başhekim Dr. Sadık Emre Direk'den bilgiler alan Vali Pehlivan ile beraberindekiler, yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yolcu otobüsünün şoförü Ali G. de gözaltına alındı.