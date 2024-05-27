Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu, şoför tutuklandı (5)
TUTUKLANDIMersin'de10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yolcu otobüsünün şoförü Ali Güler (45), tutuklanarak cezaevine koyuldu.
TUTUKLANDI
Mersin'de10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yolcu otobüsünün şoförü Ali Güler (45), tutuklanarak cezaevine koyuldu.
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