Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu, şoför tutuklandı (6)
OTOBÜSÜNÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLMESİ KAMERADAMersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazada, faciaya yol açan yolcu otobüsünün çekiciyle götürülme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
OTOBÜSÜNÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLMESİ KAMERADA
Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazada, faciaya yol açan yolcu otobüsünün çekiciyle götürülme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada, hurdaya dönen otobüsün kendi tekerleri üzerinde çekildiği görüldü.
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