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        Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu, şoför tutuklandı (6)

        OTOBÜSÜNÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLMESİ KAMERADAMersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazada, faciaya yol açan yolcu otobüsünün çekiciyle götürülme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:25 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:30
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        Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu, şoför tutuklandı (6)
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        OTOBÜSÜNÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLMESİ KAMERADA

        Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazada, faciaya yol açan yolcu otobüsünün çekiciyle götürülme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada, hurdaya dönen otobüsün kendi tekerleri üzerinde çekildiği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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