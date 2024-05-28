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        Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

        MERSİN'deterör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:35
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        Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama
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        MERSİN'deterör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'e yönelik ortak çalışma yaptı. Bu kapsamda geçmişte örgüt içerisinde faaliyet gösteren, eleman temin eden ve yurt dışına kaçmak isteyen 9 şüphelinin Mersin'de olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, şüphelileri eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Emniyete getirilen şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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