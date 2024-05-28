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        Tavuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

        MERSİN'de, tavuğa cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:55
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        Tavuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
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        MERSİN'de, tavuğa cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.S., tutuklandı.

        Merkez Toroslar ilçesinde, bir kişi tavuğa cinsel istismarda bulunurken görüntülendi. Mahalle muhtarı, polis ekiplerine şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek görüntülerden tespit ettiği M.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., 'Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        HALUK LEVENT'TEN ÇAĞRI

        Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak “Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşadaki çiftlikte ameliyata alabiliriz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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