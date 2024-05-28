Tavuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

MERSİN'de, tavuğa cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.S., tutuklandı.

Merkez Toroslar ilçesinde, bir kişi tavuğa cinsel istismarda bulunurken görüntülendi. Mahalle muhtarı, polis ekiplerine şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek görüntülerden tespit ettiği M.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., 'Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

HALUK LEVENT'TEN ÇAĞRI