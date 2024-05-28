Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü, tatil beldesinde yakalandı

        MERSİN'de 25 farklı dosyadan 37 yıl hapis cezasıyla 8 yıldır aranan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü, tatil beldesinde yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de 25 farklı dosyadan 37 yıl hapis cezasıyla 8 yıldır aranan A.G. ile 17 yıl hapis cezasıyla aranan M.G., Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil beldesinde yakalandı. İki hükümlü, cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uzun zamandır aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, 25 farklı dosyadan hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 8 yıldır aranan A.G. ve 4 farklı dosyadan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 aydır aranan M.G.'yi yakalamak için harekete geçti. Yakalanmamak için başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan ve sürekli adres değiştiren A.G. ve M.G.'nin izini süren jandarma ekipleri, her ikisinin de Antalya'nın Manavgat ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonla A.G. ve M.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. A.G. ve M.G., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
        Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        "Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda"
        "Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda"
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada tutuklanan otobüs şoförü: Zemin ıslaktı...
        Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada tutuklanan otobüs şoförü: Zemin ıslaktı...
        Tavuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
        Tavuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
        Okuma yazmayı 68 yaşında öğrenen kadının sıradaki hedefi ilkokulu bitirmek
        Okuma yazmayı 68 yaşında öğrenen kadının sıradaki hedefi ilkokulu bitirmek
        Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama
        Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama
        Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fatih Doğan oldu
        Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fatih Doğan oldu
        Mersin'de 37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Antalya'da yakalandı
        Mersin'de 37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Antalya'da yakalandı