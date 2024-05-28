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        Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada tutuklanan otobüs şoförü: Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim (2)

        KAZADAÖLEN ZİRAAT MÜHENDİSİ TOPRAĞA VERİLDİ Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Ziraat Mühendisi Ayla Çelik Teymen'in (59) cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sucular Mezarlığı'na getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:38 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:40
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        Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada tutuklanan otobüs şoförü: Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim (2)
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        KAZADAÖLEN ZİRAAT MÜHENDİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Ziraat Mühendisi Ayla Çelik Teymen'in (59) cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sucular Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Teymen'in yakınları ile meslektaşları katıldı. Teymen için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada Ayşe Çelik Teymen'in aynı kazada yaralanan eşi Orhan Teymen'in (76) tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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