Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada tutuklanan otobüs şoförü: Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Ziraat Mühendisi Ayla Çelik Teymen'in (59) cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sucular Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Teymen'in yakınları ile meslektaşları katıldı. Teymen için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada Ayşe Çelik Teymen'in aynı kazada yaralanan eşi Orhan Teymen'in (76) tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi.

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