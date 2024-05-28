Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazada tutuklanan otobüs şoförü: Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim (3)

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı 11'e çıktı. Kazada yaşamını yitiren Ayla Çelik Teymen'in eşi Mehmet Orhan Teymen de tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Teymen'in cenazesinin, işlemlerin ardından Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

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