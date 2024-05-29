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        TSYD Başkanı Tongsir'den Urla'ya ziyaret

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, İzmir'de temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:00
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        TSYD Başkanı Tongsir'den Urla'ya ziyaret
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        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, İzmir'de temaslarda bulundu. Tongsir, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Tongsir'e asbaşkanlar Nuri İmre ve Recep Çınar ile TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş eşlik etti. Oğuz Tongsir, Kaymakam Gözlet ve Belediye Başkanı Balkan'a 61 yılı geride bırakan Türk medyasının en güçlü meslek örgütü TSYD ve derneğin Urla Olimpik Yüzme Tesisleri'yle ilgili bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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