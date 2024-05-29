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        Mersinli bisikletçilerden ölümlü kazaya tepki

        MERSİN'de Bisikletli Gezginler Derneği üyeleri, bisikletli Halit Kırelli'nin (63) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza yerine beyaz bisiklet ve kırmızı karanfil bırakarak tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:41 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:45
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        Mersinli bisikletçilerden ölümlü kazaya tepki
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        MERSİN'de Bisikletli Gezginler Derneği üyeleri, bisikletli Halit Kırelli'nin (63) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza yerine beyaz bisiklet ve kırmızı karanfil bırakarak tepki gösterdi.

        Halit Kırelli, 23 Mayıs günü Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı yakınında bisikletiyle yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kırelli'nin ölümünü protesto etmek isteyen yakınları ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyesi yüzlerce bisikletli, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde ‘Kaza değil cinayet’, 'Bisikletliyi fark et’ dövizleriyle toplanan bisikletliler, kazanın yaşandığı noktaya kadar pedal çevirdi. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunan bisikletliler adına Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir konuştu. Kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını kaydeden Özenir, "Tam da bulunduğumuz yerde yere bir bisikletli düştü, onunla birlikte binlerce yüreğe acı düştü. Bisikletli hemen öldü. Biz ona öldü değil, 'trafikte öldürüldü' diyoruz. Çünkü genellikle arkadan çarpma ve aracın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uygun kullanmama sebebiyle yaşamdan koparılır bisikletliler. Bu kez yere düşen kişi Halit Kırelli'ydi. O çok sevilen, dost canlısı, doğasever bir kişiydi. Karayolunun en faydalı, fakat en savunmasız aracı olan bisikletini kullanıyordu. 63 yaşına rağmen sağlığına iyi geldiği ve bütçesine katkı sunduğu için en çok severek yaptığı şey olan bisikletini sürerek evine gidiyordu. O da kendisini diğer tüm bisikletliler gibi arkasından gelen tehlikelerden bihaber, diğer yol kullanıcısı olan motorlu taşıt sürücülerinin vicdanına teslim etmişti" dedi.

        Özenir’in konuşmasının ardından, Kırelli'nin ailesi, yüzlerce bisiklet kullanıcısı kazanın olduğu yere beyaz bisiklet ve karanfil bırakarak olaysız bir şekilde dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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