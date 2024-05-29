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        Mersin'deki 11 kişinin öldüğü kazada ön rapor hazırlandı: Otobüs şoförü 'tek ve asli kusurlu' sayıldı (2)

        KAZADAÖLENLERİN SAYISI 12'YE ÇIKTIMersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı 12'ye çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:45
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        Mersin'deki 11 kişinin öldüğü kazada ön rapor hazırlandı: Otobüs şoförü 'tek ve asli kusurlu' sayıldı (2)
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        KAZADAÖLENLERİN SAYISI 12'YE ÇIKTI

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı 12'ye çıktı. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek de kazada ilk gün hayatını kaybedenler arasındaydı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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