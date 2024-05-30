Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Fırat Akdeniz (29), kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Fırat Akdeniz (29), kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Tarsus Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Fırat Akdeniz, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, cebinden çıkarttığı bıçakla Akdeniz'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanıp yere yığılanAkdeniz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirlenen Akdeniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
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