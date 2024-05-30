Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbar sonrası harekete geçti. Ekipler, Yenişehir'in yüksek kesimlerinde bir grubun tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptığını belirledi. Bölgeye yapılan operasyonda S.T., G.K., M.K. ve F.M. suçüstü yakalandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Şüpheliler jandarma komutanlığı götürülürken, soruşturma sürüyor.

MERSİN'detarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.