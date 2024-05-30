Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Sosyal medyadan çocukları hedef alıp müstehcen yayın yapan 10 şüpheliye gözaltı

        MERSİN'de sosyal medya üzerinden çocukları hedef alarak müstehcen yayınlar yapan 10 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyadan çocukları hedef alıp müstehcen yayın yapan 10 şüpheliye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de sosyal medya üzerinden çocukları hedef alarak müstehcen yayınlar yapan 10 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alanların belirlenmesiyle, suç işlediği tespit edilen 10 kişinin belirlenen 9 adresine eş zamanlı operasyon yapıldı. Ekipler, 10 şüpheliyi yakalayıp gözaltına alındı. Belirlenen adreslerdeki aramalarda 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 dron, 1 tablet ve 1 bilgisayar kasasına el koyulurken, operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı
        Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'deki Anamur İskelesi'nden KKTC seferleri haziranda başlıyor
        Mersin'deki Anamur İskelesi'nden KKTC seferleri haziranda başlıyor
        Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
        Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
        Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı
        Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı
        Mersin'deki 11 kişinin öldüğü kazada ön rapor hazırlandı: Otobüs şoförü 'te...
        Mersin'deki 11 kişinin öldüğü kazada ön rapor hazırlandı: Otobüs şoförü 'te...