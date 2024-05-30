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        MIP, çevre dostu römorköre 250 milyon TL yatırım yaptı

        MERSİNUluslararası Limanı (MIP), Türkiye'de bir ilk olan çevre dostu ve 250 milyon TL bütçeli MIP-5 Römorkörünü düzenlenen törenle hizmete sundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:05
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        MIP, çevre dostu römorköre 250 milyon TL yatırım yaptı
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        MERSİNUluslararası Limanı (MIP), Türkiye’de bir ilk olan çevre dostu ve 250 milyon TL bütçeli MIP-5 Römorkörünü düzenlenen törenle hizmete sundu.

        Liman sahasında gerçekleşen törene, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin Vali Yardımcısı ve Mersin Limanı Mülki İdare Amiri İbrahim Küçük, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, Kıyı Emniyeti Mersin Müdürü Adnan Bilen, kent protokolü üyeleri ve MIP çalışanları katıldı.

        Son teknoloji ürünü yeni nesil römorkör, her biri 1.600 devir ve 2.200 kw güç üretebilen, 75 tonluk çekiş gücüne ve iki adet yüksek verimli 3516E dizel motora sahip MIP-5, bu özelliğiyle Türk limanlarında bulunan ve 45 ile 60-ton arasında çekiş gücü olan mevcut römorkörlerden önemli ölçüde daha güçlü olmasıyla fark yaratıyor. Bu sayede 400 metreye kadar olan en büyük konteyner gemilerinin elleçlenmesi de dahil olmak üzere tüm liman operasyonlarını seri bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

        24,4 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 5,5 metre su çekimi özelliğinde olan MIP-5, liman sahasında yada denizde yaşanacak olası bir yangın durumuna müdahale edilebilecek FIFI-1 yangın söndürme sistemi ve en üst düzey güverte/makine ekipmanıyla donatıldı.

        Normal dizel motorlu römorkörlere kıyasla Azot Oksit (NOx) emisyonlarını yüzde 75'e kadar azaltan Seçici Katalitik Oksit Reaktörüne (SCR) sahip MIP-5, azot oksit emisyonlarını azaltmaya yönelik Uluslararası Denizcilik Örgütü Çevre Koruma Emisyonu (IMO Tier III) standartlarına tam uyum sağlayan Türkiye’nin ilk römorkörü özelliğini taşıyor.

        MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh MIP-5'in deniz operasyonlarına kazandırılmasıyla ilgili şunları söyledi:

        "Römorkaj hizmetleri limanımızdaki gemilerin güvenliğini, manevra kabiliyetini ve operasyonel verimliliğini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Bu yeni yakıt tasarruflu, çevre dostu römorkör, sera gazı emisyonlarımızı önemli ölçüde azaltırken müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunmaya devam etme kararlılığımızı göstermektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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