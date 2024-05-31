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        Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' duruşması ertelendi

        HALKLARIN Demokrasi Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:55
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        Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' duruşması ertelendi
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        HALKLARIN Demokrasi Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

        Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği davada hakim karşısına çıktı. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Avukatlar salonda hazır bulundu.

        Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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