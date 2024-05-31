Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' duruşması ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği davada hakim karşısına çıktı. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Avukatlar salonda hazır bulundu.

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