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        Sosyal medyadan çocukları hedef alıp müstehcen yayın yapanlara operasyonda 4 tutuklama

        MERSİN'de sosyal medya üzerinden çocukları hedef alıp müstehcen yayın yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:20
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        Sosyal medyadan çocukları hedef alıp müstehcen yayın yapanlara operasyonda 4 tutuklama
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        MERSİN'de sosyal medya üzerinden çocukları hedef alıp müstehcen yayın yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alıp suç işlediği tespit edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi. 9 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 dron, 1 tablet ve 1 bilgisayar kasasına el koydu.

        Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerden 4’ü, ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı ile 1’i de mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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