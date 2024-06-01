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        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

        SALON: Edip BuranHAKEMLER: Can Mavisu, Turgut Işık, Uğur AkyıldızMERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Kairys 11, Canberk Kuş 8, Simmons 37, Berkay Sinirlioğlu 4, Gökhan Yazıcıoğlu 9, Deniz Çelen 2, Burak Gözeneli, Hüseyin Akın Kandemir 6, Murat Kuntker , Ramazan Tekin 4, Ata Turgut, Yiğitcan Turna 2SİGORTAM NET: Berkay Bayar 2, Florence, Koray Uzunhasan, Serkan Menteşe 4, Sherrill 38, Emir Adıgüzel 3, Cihat Dalgalı, Erdem İlter 5, Engin Kalkan 9, Mehmet Özdoğan 2, Doğukan Şanlı, Yiğit Baran Sarıkaya 5, Gueye 41'İNCİ PERİYOT: 16-16DEVRE: 42-343'ÜNCÜ PERİYOT: 59-535 FAUL: Engin Kalkan (Sigortam Net)Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasında ağırladığı Sigortam Net'i 83-72 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 21:43 Güncelleme: 01.06.2024 - 21:45
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
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        SALON: Edip Buran

        HAKEMLER: Can Mavisu, Turgut Işık, Uğur Akyıldız

        MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Kairys 11, Canberk Kuş 8, Simmons 37, Berkay Sinirlioğlu 4, Gökhan Yazıcıoğlu 9, Deniz Çelen 2, Burak Gözeneli, Hüseyin Akın Kandemir 6, Murat Kuntker , Ramazan Tekin 4, Ata Turgut, Yiğitcan Turna 2

        SİGORTAM NET: Berkay Bayar 2, Florence, Koray Uzunhasan, Serkan Menteşe 4, Sherrill 38, Emir Adıgüzel 3, Cihat Dalgalı, Erdem İlter 5, Engin Kalkan 9, Mehmet Özdoğan 2, Doğukan Şanlı, Yiğit Baran Sarıkaya 5, Gueye 4

        1’İNCİ PERİYOT: 16-16

        DEVRE: 42-34

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-53

        5 FAUL: Engin Kalkan (Sigortam Net)

        Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasında ağırladığı Sigortam Net’i 83-72 yenerek seride durumu 3-1’e getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

        ŞAMPİYON KUPASINI ALDI

        Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında Sigortam Net’i 83-72 yenerek seride durumu 3-1’e getirip Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kupasını aldı. Kupa töreninde basketbolcular büyük sevinç yaşadı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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