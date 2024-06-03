TIR'dan hırsızlık kamerada

MERSİN’de çalıntı motosikletle TIR şoförlerinin para ve telefonlarını çalan 2 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, kente nakliye için gelen TIR'lardan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çaldıkları motosikletin hem plakasını değiştirip hem de kask ve maske ile yüzlerini gizleyerek, şoförlerin paralarını ve telefonlarını çaldıkları aynı zamanda 7 farklı hırsızlık olayının da şüphelileri oldukları tespit edilen H.B. ve E.Ö., bir TIR'dan hırsızlık yaparken ekipler tarafından suçüstü yakalandı.