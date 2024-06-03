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        TIR'dan hırsızlık kamerada

        MERSİN'de çalıntı motosikletle TIR şoförlerinin para ve telefonlarını çalan 2 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:15
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        TIR'dan hırsızlık kamerada
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        MERSİN’de çalıntı motosikletle TIR şoförlerinin para ve telefonlarını çalan 2 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, kente nakliye için gelen TIR'lardan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çaldıkları motosikletin hem plakasını değiştirip hem de kask ve maske ile yüzlerini gizleyerek, şoförlerin paralarını ve telefonlarını çaldıkları aynı zamanda 7 farklı hırsızlık olayının da şüphelileri oldukları tespit edilen H.B. ve E.Ö., bir TIR'dan hırsızlık yaparken ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anları ve şüphelilerin yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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