Evinde boğularak öldürülen Şule'nin cinayet şüphelisi tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla Yeter, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Yeter'in sorgusunda, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Özlem Ural'ı darbettiğini, daha sonra evdeki para kasasını da alıp olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

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