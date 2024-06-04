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        Evinde boğularak öldürülen Şule'nin cinayet şüphelisi tutuklandı

        MERSİN'de evinde boğularak öldürülen Şule Özlem Ural'ın (40) cinayet şüphelisi Atilla Yeter (20), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:32 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:35
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        Evinde boğularak öldürülen Şule'nin cinayet şüphelisi tutuklandı
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        MERSİN'de evinde boğularak öldürülen Şule Özlem Ural'ın (40) cinayet şüphelisi Atilla Yeter (20), tutuklandı.

        Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin (MEŞOT) arkasında, önceki gece saat 01.00 sıralarında, polis ekipleri, şüphe üzerine motosikletli Atilla Yeter'i durdurdu. Motosiklette parçalanmış çelik kasayla yüklü miktarda para bulan ekipler, Yeter'i olay yerinde sorguladı. Yeter, kasayı Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir evden aldığını söyledi. Adrese giden polis, evde Şule Özlem Ural'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Yeter, cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken, Ural'ın cenazesi Yenişehir ilçesindeki Afet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla Yeter, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Yeter'in sorgusunda, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Özlem Ural'ı darbettiğini, daha sonra evdeki para kasasını da alıp olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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