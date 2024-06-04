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        Mersin'de arıcıların barınakları yakıldı

        MERSİN'debal üretimi için Toroslar'ın zirvesine çıkan arıcıların kendi imkanları ile yaptıkları barınaklar yakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:30
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        Mersin'de arıcıların barınakları yakıldı
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        MERSİN'debal üretimi için Toroslar'ın zirvesine çıkan arıcıların kendi imkanları ile yaptıkları barınaklar yakıldı.

        Çamlıyayla ilçesinden Toroslar'ın zirvesine çıkan bazı arıcılar, kendi imkanları ile yaptıkları barınakların yakıldığını gördü. Bal üretimi için zirveye çıktıklarını belirten arıcı Ergün Gök, "Yaz dönemi geldiği için arılarımı Toros Dağları'na çıkaracaktım. Son bir keşif yapmak için çıktığımda barınmak için oraya çinkodan ve tahtadan yaptığım barakamın yakıldığını gördüm. Benim gibi 3 arıcının daha barakaları yakılmış. Bu barakalar sadece bize hizmet etmiyordu. Kapısı her zaman açık. İçinde yorganı, yatağı, battaniyesi var. Dağcılar veya oradan kim geçerse kullanabiliyordu. Fakat yakılarak tahrip edilmiş durumda. Bunu yapanların tespit edilmesini istiyoruz ve yapılanları kınıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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