13 yaşındaki Yağmur, 7 gündür kayıp

Alanya'da yaşayan Türkan Yağmur Kulak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki halasına gezmeye geldi. Geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için Tarsus Atatürk Parkı'na giden Kulak, eve dönmedi. Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan Kadir Kulak, kayıp başvurusundan bulundu. Aile kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

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