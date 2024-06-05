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        Mersin'de DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

        MERSİN'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:56
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        Mersin'de DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
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        MERSİN'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli, yakalandı.

        İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik çalışma başlattı. Ekipler, örgüt üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli için harekete geçti. Şüpheliler, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürülürken, adreslerde bulunan çok sayıda örgütsel materyal ile dokümana el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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