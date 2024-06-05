7 gündür kayıp olarak aranan Yağmur, bulundu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinden Mersin'in Tarsus ilçesine gelen ve 7 gündür kayıp olarak aranan Türkan Yağmur K.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinden Mersin’in Tarsus ilçesine gelen ve 7 gündür kayıp olarak aranan Türkan Yağmur K. (13), parkta bulundu.
Alanya'da yaşayan Türkan Yağmur K., Mersin'in Tarsus ilçesindeki halasına gezmeye geldi. Geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için Tarsus Atatürk Parkı'na giden Türkan Yağmur K. eve dönmedi. Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan Kadir K. , kayıp başvurusunda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kayıp kız bulunarak ailesine teslim edildi. Türkan Yağmur K.'nin parkta bulunduğu belirtildi.
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