7 gündür kayıp olarak aranan Yağmur, bulundu

Alanya'da yaşayan Türkan Yağmur K., Mersin'in Tarsus ilçesindeki halasına gezmeye geldi. Geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için Tarsus Atatürk Parkı'na giden Türkan Yağmur K. eve dönmedi. Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan Kadir K. , kayıp başvurusunda bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinden Mersin’in Tarsus ilçesine gelen ve 7 gündür kayıp olarak aranan Türkan Yağmur K. (13), parkta bulundu.

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