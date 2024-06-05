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        Mersin'de tefecilere operasyon; 10 gözaltı

        MERSİN'inTarsus ilçesinde tefecilik yapan şebekeye yönelik operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:00
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        Mersin'de tefecilere operasyon; 10 gözaltı
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde tefecilik yapan şebekeye yönelik operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde bir şebekenin haksız kazanç elde edip, çeşitli yöntemlerle vatandaşı zor durumda bıraktığını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası 'tefecilik', 'kasten yaralama', 'yağma', 'tehdit', 'kişisel verilerin ele geçirilmesi', 'bankalardan usulsüzce krediler çekilmesi' suçlarına karışan şüpheliler belirlendi. Polis, eş zamanlı baskınlarla 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız silah, mühimmat, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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