ENSREG uzman ekibi Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Grubu'nun (ENSREG) stres testi uzman heyeti, Akkuyu NGS'nin bina, sistem ve bileşenlerini yerinde incelemek üzere Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti.

Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Grubu (ENSREG) uzman ekibinin ikinci ziyareti, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında gerçekleştirildi. Sahada inceleme yapan heyette ENSREG uzmanlarının yanı sıra, Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) temsilcileri, Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanları ve Akkuyu NGS tasarım kuruluşu Atomenergoproekt A.Ş'den uzmanlar da yer aldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanlarının eşlik ettiği heyet, 5 gün boyunca inşa halindeki Akkuyu NGS'nin ana tesislerini kapsamlı bir şekilde inceledi. Birinci güç ünitesi, yedek dizel güç santrali, pompa istasyonu, genel santral tesislerinin yanı sıra işletme personelinin eğitimi için inşa edilen eğitim merkezini ziyaret etti.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Farklı ülkelerden gelen uluslararası misyon temsilcileri nükleer santralin inşası hakkında bilgi aldılar ve güvenlik göstergelerini kontrol ettiler. Tüm güvenlik göstergeleri üst seviyededir ve bu da uyguladığımız tasarım ve mühendislik çözümleriyle doğrulanmaktadır. ENSREG uzmanlığı inşa halindeki her NGS için çok önemlidir. Uzman görüşleri için minnettarız ve çalışmalarımızda komisyonun tüm tavsiyelerini kesinlikle dikkate alacağız. Bunlar, Akkuyu NGS'nin deprem, sel, aşırı hava koşulları da dahil olmak üzere tüm faktörlere ve bunların kombinasyonlarına karşı güvenilir bir şekilde korunacağına dair ek bir garantisi olacaktır" dedi.