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        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

        MERSİN'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:05
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        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
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        MERSİN'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin'de polis ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin araştırmalarında, şüphelilerin sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı, kentte örgüt adına faaliyet yürütme çalışmalarının olduğu ve daha önceden YPG terör örgütü içinde örgütsel eylemlere katıldıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin görev aldığı operasyonda; Mersin merkezde İ.B., F.A., Z.M., S.B., M.M., M.H. ve M.T., Tarsus ilçesinde ise M.S., R.B., İ.K., İ.Y. ve S.Y. olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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