Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tedavisi 2 yılda tamamlanan caretta caretta denize bırakıldı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, nesli koruma altında olan ve 2 yıl önce yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağası caretta caretta, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedavisi 2 yılda tamamlanan caretta caretta denize bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, nesli koruma altında olan ve 2 yıl önce yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağası caretta caretta, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7’nci Bölge Müdürlüğü Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler tarafından Mersin'de 2 yıl önce yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağasının tedavisini tamamlandı. Tedavinin bitmesi nedeniyle doğal yaşama bırakma programı düzenlendi. Tamamen sağlığına kavuşan carettaya kimlik ile tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi yapıldı. Daha sonra kaplumbağa Erdemli sahilinden doğal yaşama alanı olan denize bırakıldı. Kaplumbağa denizle buluşarak kısa sürede gözden kayboldu.

        Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından bugüne kadar 54 deniz kaplumbağasının tedavi edilerek tekrar doğal ortamına salındığını söyleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Mersin sahilleri deniz kaplumbağalarının üreme ve sığınma alanlarının en çok olduğu bölge. Mersin’de 4 ayrı koruma altında olan ve deniz kaplumbağalarının kuluçka dönemini geçirdikleri alanımız var" dedi.

        Kaplumbağaların bu dönemlerde geldiğini ve yıllar önce yaptığı yuvasına giderek yumurtlamasını gerçekleştirdiğine değinen Vali Pehlivan, yumurtadan çıkan yavruların da Akdeniz vasıtasıyla bütün dünyadaki sulara özgürce seyahatini yaptığını kaydetti. Denize bıraktıkları kaplumbağaya bir de markalama işlemi yaptıklarını söyleyen Vali Pehlivan, "Bu markalama işleminin önemi dünyada nereye giderse gitsin takibini yapılabiliyor olması ve ihtiyaç halinde de tedavisinin devam ettirilmesinin sağlanması. Çünkü o künye, o marka yoluyla iletişim kurulduğunda kaplumbağa ile ilgili bütün bilgiler çıkıyor ve takibi de gerçekleştirilebiliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması

        Benzer Haberler

        Mersin'de iki meslek liseli, enkazda titreşim algılayan taşınabilir cihaz t...
        Mersin'de iki meslek liseli, enkazda titreşim algılayan taşınabilir cihaz t...
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
        Mersin'de tedavisi tamamlanan kaplumbağa denize bırakıldı
        Mersin'de tedavisi tamamlanan kaplumbağa denize bırakıldı
        ENSREG uzman ekibi Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti
        ENSREG uzman ekibi Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti
        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'den Tarsus ilçesine ziyaret
        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'den Tarsus ilçesine ziyaret