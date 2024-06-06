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        Mersin'de sıcak havadan bunalıp dereye giren Emine, boğuldu

        MERSİN'de sıcak havadan bulanıp dereye giren 11 yaşındaki Emine Çelik, boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 22:40 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:45
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        Mersin'de sıcak havadan bunalıp dereye giren Emine, boğuldu
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        MERSİN'de sıcak havadan bulanıp dereye giren 11 yaşındaki Emine Çelik, boğuldu. 

        Olay, gündüz saatlerinde merkez Mezitli ilçesine bağlı Bozön Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalarak arkadaşlarıyla birlikte mahalleden geçen dereye giren Emine Çelik, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 

        Çelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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