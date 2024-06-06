Mersin'de sıcak havadan bunalıp dereye giren Emine, boğuldu

Çelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Mezitli ilçesine bağlı Bozön Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalarak arkadaşlarıyla birlikte mahalleden geçen dereye giren Emine Çelik, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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