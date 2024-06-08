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        Sınav saatinde okulda elektrik kesildi; veliler tepki gösterdi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında bilinmeyen nedenle kesilen elektrik, velilerin tepkisine neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:10
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        Sınav saatinde okulda elektrik kesildi; veliler tepki gösterdi
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında bilinmeyen nedenle kesilen elektrik, velilerin tepkisine neden oldu.

        Ferahimşalvuz Mahallesi'nde TOBB Teknik Anadolu Lisesi'nin bilinmeyen nedenle elektriği kesildi. Yetkililerin haber vermesi üzerine ekipler, okula seyyar jeneratör getirdi. Ekipler, çalıştırılacak jeneratörün devreye girmesiyle sınavdaki öğrencilerin konsantrasyonunun bozulacağı gerekçesiyle devreye almadı. Velilerle ekipler arasında tartışma yaşandı. Çocukları sınavda olan veliler, yaşananlara tepki gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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