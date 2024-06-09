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        Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücü Ali Subayır Şafaklı (31) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 19:09 Güncelleme: 09.06.2024 - 19:15
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        Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücü Ali Subayır Şafaklı (31) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Subayır Şafaklı yönetimindeki 33 PA 650 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Sürücü Şafaklı ile yanındaki Ahmet Tekeli ile Metin Tanrıverdi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yapılan kontrolde sürücü Şafaklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Tekeli ve Tanrıverdi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tekeli’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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