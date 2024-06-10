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        Akkuyu NGS'de ı̇kı̇ gezer köprülü vı̇ncı̇n kurulumu tamamlandı

        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci Güç Ünitesinin türbin binasına 350 ve 15 ton kaldırma kapasiteli iki köprülü gezer vincin kurulumu tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:00
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        Akkuyu NGS'de ı̇kı̇ gezer köprülü vı̇ncı̇n kurulumu tamamlandı
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        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci Güç Ünitesinin türbin binasına 350 ve 15 ton kaldırma kapasiteli iki köprülü gezer vincin kurulumu tamamlandı. Vinçler, Liebherr LR13000 vinç yardımıyla üstü henüz kapatılmamış çatıdaki inşaat ve montaj çalışmaları yürütülürken kuruldu. Türbin binasına toplam üç gezer köprülü vinç kurulacak.

        Gezer köprülü vinçlerin devreye alınmasıyla 2’nci Ünitede enerji ve elektrik üretiminde yer alan türbin-üretim ünitesi, türbin ünitesinin ana bileşenleri ve jeneratör gibi proses ekipmanların kurulumuna olanak sağlayacak.

        “TÜRBİN BİNASINA İKİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNCİN KURULUMUNA İLİŞKİN KARMAŞIK TEKNOLOJİK SÜRECİ TAMAMLADI”

        Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Akkuyu NGS’de görevli Rus ve Türk uzmanlar, 2’nci Ünitenin türbin binasına iki gezer köprülü vincin kurulumuna ilişkin karmaşık teknolojik süreci tamamladı. Çalışmaları hızlandırmak için türbin binasının 350 ton kaldırma kapasiteli ana vinci tasarım konumuna yerleştirildi. Üç vincin de devreye alınmasının ardından, inşaatın bir sonraki aşaması olan 2’nci Ünitenin türbin binasında türbin ünitesinin montajına yönelik aktif çalışmalara geçeceğiz” dedi.

        Kaldırma kapasiteleri 350 ve 15 ton olan gezer köprülü vinçler türbin bölümünün üst katına kuruldu. Vinçler, aşırı yükleme veya halatların çarpışma olasılığını ortadan kaldıran yüksek teknolojili tek bir kontrol sistemiyle bir arada tutuluyor. 2’nci Ünitenin türbin binasında ana besleme pompalarının kurulumu ve bakımı için alt kata da 30 ton kaldırma kapasitesine sahip bir köprülü vincin kurulum çalışmaları devam ediyor. Köprülü vinçler, Akkuyu NGS'nin tüm işletme aşamalarındaki inşaat ve montaj çalışmaları için tasarlandı. Vinçler, ağır yüklerin kaldırılması, proses ekipmanlarının taşınması, modernizasyon ve onarım için kullanılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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