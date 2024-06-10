Akkuyu NGS'de ı̇kı̇ gezer köprülü vı̇ncı̇n kurulumu tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci Güç Ünitesinin türbin binasına 350 ve 15 ton kaldırma kapasiteli iki köprülü gezer vincin kurulumu tamamlandı. Vinçler, Liebherr LR13000 vinç yardımıyla üstü henüz kapatılmamış çatıdaki inşaat ve montaj çalışmaları yürütülürken kuruldu. Türbin binasına toplam üç gezer köprülü vinç kurulacak.

Gezer köprülü vinçlerin devreye alınmasıyla 2’nci Ünitede enerji ve elektrik üretiminde yer alan türbin-üretim ünitesi, türbin ünitesinin ana bileşenleri ve jeneratör gibi proses ekipmanların kurulumuna olanak sağlayacak.

“TÜRBİN BİNASINA İKİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNCİN KURULUMUNA İLİŞKİN KARMAŞIK TEKNOLOJİK SÜRECİ TAMAMLADI” Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Akkuyu NGS’de görevli Rus ve Türk uzmanlar, 2’nci Ünitenin türbin binasına iki gezer köprülü vincin kurulumuna ilişkin karmaşık teknolojik süreci tamamladı. Çalışmaları hızlandırmak için türbin binasının 350 ton kaldırma kapasiteli ana vinci tasarım konumuna yerleştirildi. Üç vincin de devreye alınmasının ardından, inşaatın bir sonraki aşaması olan 2’nci Ünitenin türbin binasında türbin ünitesinin montajına yönelik aktif çalışmalara geçeceğiz” dedi.