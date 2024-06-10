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        Mersin'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:05
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        Mersin'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde, tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ekipler, Tarsus ilçesinde bir şebekenin haksız kazanç elde edip, çeşitli yöntemlerle vatandaşı zor durumda bıraktığını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası 'tefecilik', 'kasten yaralama', 'yağma', 'tehdit', 'kişisel verilerin ele geçirilmesi' ve 'bankalardan usulsüzce krediler çekilmesi' suçlarına karışan şüpheliler belirlendi. Polis, eş zamanlı baskınlarla 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız silah, mühimmat, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

        Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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