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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

        MERSİN'deyasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:45
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
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        MERSİN'deyasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 13 cep telefonu, 3 tablet, 24 kredi kartı, 1 hafıza kartı, 22 tabanca fişeği, yasa dışı bahisten elde edilen 5 bin 500 lira ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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