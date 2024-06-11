Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN’in Mut ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Derinçay Mahallesi kırsalındaki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Silifke ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerinden de ekipler destek olarak bölgeye gönderildi. Ekiplerin karadan yürüttüğü mücadele ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, zarar gören alanın ise henüz tespit edilmediği bildirildi.