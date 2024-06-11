Mersin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

MERSİN'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla 'Büyük Filistin Mitingi' isimli protesto gösterisi düzenlendi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen protesto mitingine Vali Ali Hamza Pehlivan ile kent protokolü katıldı. Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen mitingde Filistin ve Türk bayrağı açanlar, İsrail'i protesto etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilen programda, öğrenciler de Filistin'in geleneksel dansı 'dabke'yi sahneledi.

Etkinlikte konuşan platform sözcüsü Mustafa Erim, "Bugün bu alandan tek bir yürekle bağırıyoruz; 'Yaşasın Filistin, yaşasın Mescid-i Aksa. Kahrolsun Siyonizm, kahrolsun İsrail' diyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak için buradayız. Masumların akan kanlarını seyreden suskun dünyayı uyandırmak için buradayız" dedi.