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        Mersin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        MERSİN'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla 'Büyük Filistin Mitingi' isimli protesto gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 23:19 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:25
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        Mersin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        MERSİN'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla 'Büyük Filistin Mitingi' isimli protesto gösterisi düzenlendi. 

        Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen protesto mitingine Vali Ali Hamza Pehlivan ile kent protokolü katıldı. Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen mitingde Filistin ve Türk bayrağı açanlar, İsrail'i protesto etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilen programda, öğrenciler de Filistin'in geleneksel dansı 'dabke'yi sahneledi.

        Etkinlikte konuşan platform sözcüsü Mustafa Erim, "Bugün bu alandan tek bir yürekle bağırıyoruz; 'Yaşasın Filistin, yaşasın Mescid-i Aksa. Kahrolsun Siyonizm, kahrolsun İsrail' diyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak için buradayız. Masumların akan kanlarını seyreden suskun dünyayı uyandırmak için buradayız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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