Mersin'de sazan sarmalı, şantaj ve kapora dolandırıcılığında 1 tutuklama, 3 ev hapsi

MERSİN'desazan sarmalı, cinsel şantaj ve kapora dolandırıcılığı yöntemi ile 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin lirasını dolandıran şüphelilerden 3'üne ev hapsi cezası verilirken, 1'i tutuklandı.

Mersin'de ekipler, Yenişehir ilçesinde oturan B.G.'nin birlikte hareket ettiği suç ortaklarıyla dolandırıcılık yaptığı istihbaratını aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste B.G. ile V.G.A., C.Ö., R.H. ve T.E.'yi gözaltına alındı. Detaylı aramada dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 14 bin lira, banka kartları ve çok sayıda suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden B.G.'nin bilişim yoluyla dolandırıcılık konulu birçok suç kaydının olduğu ve arandığı da ortaya çıktı.