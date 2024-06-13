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        Mersin'de sazan sarmalı, şantaj ve kapora dolandırıcılığında 1 tutuklama, 3 ev hapsi

        MERSİN'desazan sarmalı, cinsel şantaj ve kapora dolandırıcılığı yöntemi ile 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin lirasını dolandıran şüphelilerden 3'üne ev hapsi cezası verilirken, 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:10
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        Mersin'de sazan sarmalı, şantaj ve kapora dolandırıcılığında 1 tutuklama, 3 ev hapsi
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        MERSİN'desazan sarmalı, cinsel şantaj ve kapora dolandırıcılığı yöntemi ile 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin lirasını dolandıran şüphelilerden 3'üne ev hapsi cezası verilirken, 1'i tutuklandı.

        Mersin'de ekipler, Yenişehir ilçesinde oturan B.G.'nin birlikte hareket ettiği suç ortaklarıyla dolandırıcılık yaptığı istihbaratını aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste B.G. ile V.G.A., C.Ö., R.H. ve T.E.'yi gözaltına alındı. Detaylı aramada dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 14 bin lira, banka kartları ve çok sayıda suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden B.G.'nin bilişim yoluyla dolandırıcılık konulu birçok suç kaydının olduğu ve arandığı da ortaya çıktı.

        TELEFONLAR TEK TEK İNCELENDİ

        Operasyonda ele geçirilen cep telefonlarının şifreleri çözülerek yapılan incelemede, telefonda sazan sarmalı, cinsel şantaj ve kapora dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Telefonlarda yapılan incelemede 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin 500 lirasını dolandırılan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.H. savcılıkta serbest kalırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen V. A.G., C. Ö. , T. E. ev hapsi cezası aldı, B.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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