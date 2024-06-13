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        Mersin'de yedieminden çaldıkları araçları Adana'ya götürürken yakalandılar

        MERSİN'deyediemin otoparkından kapalı kasa 2 minibüsü çekiciyle çalan 2 şüpheli, araçları Adana'ya götürürken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:10
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        Mersin'de yedieminden çaldıkları araçları Adana'ya götürürken yakalandılar
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        MERSİN'deyediemin otoparkından kapalı kasa 2 minibüsü çekiciyle çalan 2 şüpheli, araçları Adana'ya götürürken yakalandı.

        Mersin'de bir yediemin otoparkının bekçisi, kapalı kasa 2 minibüsün çalındığını fark etti. Bekçinin durumu polise bildirmesi ile Mersin ve Adana'da yapılan kapsamlı kamera çalışması sonucunda şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheliler çaldıkları araçlarla birlikte otobandan Adana'ya giderken ekipler tarafından yakalandı. Emniyette sorgulanan F.Ö. ve F.Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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